Statale 36, incidente e code sul terzo ponte

Disagi al traffico e code - ma per fortuna non ci sarebbero feriti - nell'incidente avvenuto alle 14 di oggi, venerdì 14 aprile, sul ponte Manzoni. Lo schianto ha visto coinvolti un furgoncino e un'automobile e si è verificato lungo la tratta della Statale 36, tra l'ingresso di Pescate e l'uscita per il Bione, in direzione Lecco. Notevoli i rallentamenti per una trentina di minuti per chi doveva immettesri nel Terzo Ponte o proveniva dal tinnel del Barro. Non si segnala l'intervento dei soccorsi, se non quello dei mezzi necessari allo spostamento dei mezzi incidentati dalla carreggiata.