Stratempo su Lecco: strade allagate e auto bloccate. E non è finita

Grossi problemi nella mattinata di venerdì 21 luglio. A Lecco si è abbattuto uno stratempo che, nel giro di pochi minuti, ha riversato pioggia e grandine sulla città capoluogo e su quelle limitrofe. I vigili del fuoco sono scattati dal comando provinciale di piazza Bione per un'auto rimasta bloccata sotto il cavalcavia di corso Carlo Alberto, a una manciata di metri di distanza dall'Inps e dalla rotonda di Telethon. Non solo: a Valmadrera si è registrato un allagamento, così come ne viene segnalato uno all'uscita del sottopassaggio di Lecco in direzione Milano.

Secondo le informazioni riferite da 3BMeteo.com, a breve ci sarà il secondo round: una nuova ondata è attesa tra le undici del mattino e mezzogiorno.