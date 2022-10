Ciclista investito, soccorsi in azione

Ciclista investito questa mattina lungo via Provinciale a Suello. L'allarme è scattato intorno alle ore 8. Ancora poche le informazioni a disposizione sull'accaduto. L'uomo stava viaggiando in sella alla propria bicicletta quando sarebbe stato travolto da un veicolo in transito nei pressi del civico 37.

La Centrale del 118 ha inviato sul posto l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini in codice giallo. Dopo le prime cure portate sul posto, il ciclista - un uomo di 40 anni - è stato quindi trasferito sempre in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Allertati anche i carabinieri del Comando di Lecco.