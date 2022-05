Autobus in panne, chiusa la vecchia Lecco-Ballabio. Traffico in difficoltà nel rioni alti

Traffico intenso nei rioni alti di Lecco. Nel corso della prima mattinata di mercoledì 18 maggio gli agenti della Polizia locale della città capoluogo hanno chiuso la vecchia Lecco-Ballabio, ovvero il tratto della Strada Provinciale 72 compreso tra San Giovanni e Laorca, a causa del guasto che ha colpito un pullman di linea all'altezza di corso San Michele del Carso, a poca distanza dal ponte di Rancio che passa sopra il Gerenzone.

Traffico difficile a Lecco alta

Ovviamente la decisione ha creato della difficoltà alle persone che erano in viaggio in quella zona, tante delle quali si sono riversate su viale Adamello, via Oslavia e via Padre Domenico Mazzucconi, generalmente estranee al grande traffico veicolare. Circolazione difficile anche tra Rancio, Malavedo e Laorca, in entrambe le direzioni.