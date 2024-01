Soccorso ciclista investito a Valmadrera

Paura per un ciclista investito nella mattinata di domenica 28 gennaio a Valmadrera. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono dovuti intervenire in codice rosso alle 11.15 di oggi in via San Giuseppe a seguito di un incidente stradale che ha visto coinvolti un veicolo e una bicicletta. Allertati anche i carabinieri.

Ad essere travolto un uomo di 34 anni che viaggiava in sella alla sua due ruote. Le sue condizioni sono poi apparse, fortunatamente, molto meno gravi di quanto temuto. Dopo le prima cure portate sul posto, il 34enne è stato quindi trasferito con l'ambulanza in ospedale, ma in codice verde. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dello schianto.