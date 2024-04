Incidente con 6 persone coinvolte sulla Lecco-Bergamo

Schianto tra due auto lungo la Lecco-Bergamo con ben sei persone coinvolte, tra cui tre minorenni. L'incidente stradale è avvenuto intorno a mezzogiorno di oggi, domenica 14 aprile, nel territorio comunale di Vercurago. L'allarme è scattato in codice giallo.

Non è stato necessario il trasporto in ospedale

In azione l'equipaggio dei Volontari del soccorso della vicina Calolziocorte per prestare aiuto ai feriti le cui condizioni non sarebbero comunque gravi, anche perchè non è poi stato necessario il trasporto in ospedale di nessuno dei viaggiatori.

Non sono però mancati momenti di preoccupazione perché tra le persone coinvolte nell'incidente ci sono due bambine di 4 e di 11 anni, oltre a un ragazzino di 14, e poi ancora una donna di 39 anni e due uomini di 28 e 46 anni. Allertati inoltre i carabinieri del comando di Lecco.