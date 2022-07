"Provvedimenti disciplinari discutibili e sproporzionati", scatta lo sciopero

Sciopero alla Wuerth Elektronik Stelvio Kontek di Oggiono, azienda specializzata nella produzione di componenti elettromeccanici nei settori di mercato riguardanti morsetti, connettori, portafusibili e sensori. Nella mattinata di oggi, venerdì 22 luglio, le lavoratrici e i lavoratori, unitamente alle Rsu aziendali della Wuerth Elektronik Stelvio Kontek di Oggiono, sono usciti dai cancelli dell’azienda e hanno incrociato le braccia per un’ora.

Il motivo? "La protesta è rivolta alla direzione della multinazionale tedesca che negli ultimi mesi ha assunto una posizione intransigente sfociata in un susseguirsi di provvedimenti disciplinari ritenuti a dir poco discutibili e sproporzionati rispetto alla gravità delle mancanze contestate, ergendosi in alcune circostanze anche a giudice di malattie e infortuni - dichiarano i portavoce di Fim Cisl Monza Brianza Lecco, Fiom Cgil Lecco ed Rsu Wuerth - Si tratta di un atteggiamento che la direzione applica persino nelle modalità di gestione del personale su cambi turni, sostituzione di lavoratori assenti e richieste forzate di straordinari, il tutto per sopperire alla cronica mancanza di personale più volte sollevata dalle organizzazioni sindacali Fim e Fiom durante gli incontri avvenuti in questi mesi".

I lavoratori ritengono queste modalità non più tollerabili, e chiedono alla direzione di cessare immediatamente questi atteggiamenti e riprendere le normali relazioni sindacali. Un messaggio lanciato in modo ancora più forte e chiaro con lo sciopero di oggi.