Job Week, settimana di incontri per entrare con il piede giusto del mondo del lavoro

Anche quest’anno l’Informagiovani di Lecco aderisce all'iniziativa di ANCI Lombardia e della Consulta Regionale degli Informagiovani che prevede una serie di appuntamenti in presenza e online, ad accesso libero e gratuito, dedicati al?tema del?lavoro?e rivolti?a studenti, giovani in cerca di impiego, ma anche operatori dei servizi.

Questa iniziativa si inserisce nel progetto “Or.A -Orientamento in Azione”, realizzato dall’Informagiovani in collaborazione con Anci Lombardia e Consulta degli Informagiovani e finanziato da Regione Lombardia.

La programmazione 2022 prevede due settimane di incontri dal 28 marzo all’8 aprile e vuole approfondire momenti informativi e formativi su tematiche lavorative quali: la nuova Piattaforma Regionale Orientamento - Talent Hub, opportunità di stage e lavoro nel territorio, approfondimenti sulle soft skills utili nel mondo del lavoro, green jobs e la transizione ecologica, le potenzialità lavorative lecchesi, i ruoli più richiesti nel mercato del lavoro locale e molto altro. All’iniziativa hanno aderito enti, Agenzie per il Lavoro, Associazioni di Categoria e punti informagiovani locali.

Di seguito il programma lecchese nello specifico pdf(vedi volantino) (424 KB) :

-Lunedì 28 marzo ore 11.30 | online:

Bando Giovani Competenti nella Comunicazione a cura di progetto Living Land;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (154 KB)

-Martedì 29 marzo ore 14 | online:

Fai l'estate giusta - Workcamps 2022: Presentazione delle opportunità di campi di lavoro all'estero a cura di varie associazioni;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (coming soon)

-Mercoledì 30 marzo ore 16 | in presenza c/o Informagiovani Lecco + diretta Instagram sul profilo Informagiovani Lecco:

"Mettiti nei miei panni": i segreti dei selezionatori di un'agenzia del lavoro, a cura di Randstad;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (965 KB)

-Giovedì 31 marzo ore 11 | online:

Presentazione della Piattaforma Regionale Orientamento-Talent Hub a cura di Informagiovani Lecco;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (126 KB)

-Giovedì 31 marzo ore 14 | online:

Fai l'estate giusta: Presentazione delle opportunità di campi di lavoro nel territorio e in Italia;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (coming soon)

-Venerdì 1° aprile ore 9.30 | in presenza c/o Informagiovani Lecco + diretta Instagram sul profilo Informagiovani Lecco:

Cercare lavoro oggi: le opportunità offerte dalle imprese artigiane, a cura di Confartigianato Imprese Lecco e E.L.F.I.;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (158 KB)

-Venerdì 1° aprile ore 14 | in presenza c/o Informagiovani Lecco + diretta Instagram sul profilo Informagiovani Lecco:

Capacitarti: le arti e l’educazione come motore di trasformazione sociale a cura di CRAMS Lecco;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (282 KB)

-Lunedì 4 aprile ore 9.30 | online:

Job Pass: Approfondimento sui servizi commerciali locali a cura di Punto Giovani Calolziocorte in collaborazione con Bennet e alcuni servizi commerciali calolziesi; form di iscrizione

Visualizza il volantino (coming soon)

Lunedì 4 aprile ore 14.30 | in presenza c/o Informagiovani Lecco + diretta Instagram sul profilo Informagiovani Lecco:

I green jobs e la sfida della transizione ecologica a cura di API Lecco Sondrio;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (121 KB)

-Martedì 5 aprile ore 14.00 | in diretta Facebook sulle pagine di Piazza l'Idea e Informagiovani Lecco:

Il tuo curriculum con Canva a cura di Piazza L'Idea di Merate;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (115 KB)

-Martedì 5 aprile ore 16 | in presenza c/o Informagiovani Lecco + diretta Instagram sul profilo Informagiovani Lecco:

Futurando: affrontare con consapevolezza il mondo del lavoro a cura di Openjobmetis;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (140 KB)

-Mercoledì 6 aprile ore 9.30 | online:

Job Pass – Approfondimento sul mondo produttivo a cura del Punto Giovani Calolziocorte in collaborazione con Mollificio S. Ambrogio, Dabatech e WBT;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (coming soon)

-Mercoledì 6 aprile ore 16 | in presenza c/o Informagiovani Lecco + diretta Instagram sul profilo Informagiovani Lecco:

Formazione, specializzazione, competenza: gli ingredienti dell'agenzia per il lavoro Tempjob, a cura di Tempjob;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (142 KB)

-Giovedì 7 aprile ore 9.30 | online:

Job Pass – Approfondimento su Pubblica Amministrazione e Cooperative Sociali a cura del Punto Giovani Calolziocorte in collaborazione con Comune di Calolziocorte, Consorzio Consolida, RSA, Coop. Il Grigio;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (coming soon)

-Giovedì 7 aprile ore 16 | online:

Ripartiamo dal turismo, a cura di Confcommercio Lecco;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (416 KB)

-Venerdì 8 aprile ore 14 | online:

Come cercare lavoro nel post pandemia, a cura di Atempo S.p.A.;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (985 KB)

-Venerdì 8 aprile ore 16 | in presenza c/o Informagiovani Lecco + diretta Instagram sul profilo Informagiovani Lecco:

Le figure professionali più richieste nel lavoro locale a cura di Umana;

form di iscrizione

Visualizza il volantino (124 KB)

All'interno delle Job Weeks 2022 è stato calendarizzato anche un incontro "fuori programma" previsto per mercoledì 13 aprile ore 14.30 - in presenza c/o Informagiovani Lecco + diretta Instagram sul profilo Informagiovani Lecco:

Come cercare lavoro con Gi Group?, a cura di Gi Group

form di iscrizione

Visualizza il volantino (122 KB)

Oltre al calendario di incontri locali, sarà possibile partecipare ad una più ampia proposta informativa strutturata a livello regionale e reperibile sul sito dedicato relativo alla nuova Piattaforma Regionale Orientamento – Talent Hub (nella sezione eventi), realizzata all’interno del bando “La Lombardia è dei giovani 2020”.

Per gli incontri in presenza è necessario il green pass. Chi non potesse partecipare dal vivo può seguire gli eventi in diretta sul profilo Instagram dell'Informagiovani.

Per maggiori informazioni:

0341.493790

informagiovani@comune.lecco.it

Evento Fb

Profilo Instagram Informagiovani Lecco