Valmadrera, il Consiglio approva la riduzione della Tari per le attività produttive

All’ultimo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di mercoledì 30 settembre, è stata approvata, a seguito dell’integrazione del relativo regolamento disposta con la delibera precedente all’ordine del giorno, la riduzione per tre mesi della Tari (Tassa Rifiuti), per tutte le attività produttive, eccetto solamente banche, farmacie ed alimentari, con un intervento da parte del Comune che arriva a centomila euro.



«Si tratta – ha detto il Sindaco Rusconi nel suo intervento – non solo di una risposta sulla tassa rifiuti, ma, in una realtà con 700 attività produttive, di dare un segnale positivo al mondo imprenditoriale in un momento di grande difficoltà. Il lavoro è il primo problema in questo momento e i Comuni devono rispondere con fatti concreti».

