A Oto Lab arriva Vinokilo, il vintage a peso che risponde all’emergenza ambientale

Ideato in Germania nel 2016 come sito di e-commerce (vinokilo.com), Vinokilo sbarca anche a Lecco, proponendo una moda accessibile a tutti e a basso impatto ambientale. L'appuntamento è dal 21 al 23 gennaio, dalle 10 alle 21, a Oto Lab, in via Padre Domenico Mazzucconi 12, a Lecco.

L’evento prova a combattere sprechi e promuovere il riciclo vendendo, appunto, abiti e accessori. Si possono trovare pezzi unici di abbigliamento vintage (dagli anni '60 agli anni '00), migliaia di alternative diverse per tipologie, brand, anni, stili, forme, tessuti, colori e taglie, dalla XXS alla plus. Si trovano anche accessori unici e rari.

Il più grande pop-up shop (così si chiamano gli esercizi temporanei, la cui durata può variare da pochi giorni a poco più di un mese) di vintage al chilo d’Europa contribuisce a limitare gli sprechi in fatto di moda e che strizza l’occhio alla sostenibilità.

I prezzi

50 al kg il primo giorno

45 al kg il secondo giorno

40 al kg l'ultimo giorno

Per partecipare sarà necessario il Super Green Pass