I cinema lecchesi ripartono, fra prime visioni e il ritorno delle rassegne

Si entra nel vivo della stagione cinematografica autunnale a Lecco, con titoli di nuova uscita in grado di destare l'interesse degli appassionati e la ripresa delle tradizionali rassegne di cineforum.

Palladium

Al Palladium, per le prime visioni, è in programmazione l'ultimo lavoro di Paolo Virzì, Siccità. Giovedì 29 settembre inizia la nuova rassegna del giovedì del Palladium, 10 i titoli proposti. Si parte con L'arma dell'inganno, un film di spionaggio con Colin Firth. L'abbonamento è disponibile alla cassa del cinema o acquistandolo online (40 euro per 10 film).

La trama di Siccità

A Roma non piove da tre anni e la mancanza d'acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.

Il trailer

La programmazione

Giovedì 29 settembre L'arma dell'inganno - Operation Mincemeat ore 21

Venerdì 30 settembre Siccità ore 21

Sabato 1 ottobre Siccità ore 21

Domenica 2 ottobre Siccità ore 18, 21

Lunedì 3 ottobre Siccità ore 21

Nuovo Aquilone

Al Nuovo Aquilone ripartono i martedì del cineforum, da martedì 25 ottobre a martedì 31 gennaio 2023 per un totale di 12 film. È questa la prima proposta di cineforum dell'anno del Cinema Nuovo Aquilone, un percorso per non fermarsi a ciò che appare, per non arrendersi a ciò che capita.

"Dodici film di qualità e di generi assai differenti ma piacevoli; applauditi e premiati ai grandi festival, oppure piccoli gioielli da scoprire; firmati da grandi maestri o da autori promettenti. Tutti selezionati per riflettere insieme sulla realtà che abbiamo davanti agli occhi e lasciarci provocare per cambiare lo sguardo. Ogni giorno possiamo ritenere ciò che accade a noi e intorno a noi come irrilevante, un monotono ripetersi di fatti senza particolare senso. Oppure possiamo accogliere il reale come una chiamata per la nostra vita, un'opportunità, un’occasione per crescere, giocarsi, realizzarsi, sperimentare momenti di felicità. Serve per questo una presa di posizione, un atto di fiducia: Vita in te ci credo", spiega monsignor Davide Milani.

Per quanto riguarda le prime visioni, ecco Dante, La storia di Alighieri ricostruita da Boccaccio raccontata nell'ultimo film di Pupi Avati, che resterà in sala fino al 9 ottobre. Settimana prossima spazio a In viaggio, pellicola sui viaggi di Papa Francesco durante i suoi 9 anni di pontificato.

La programmazione

Giovedì 29 settembre Dante ore 21

Venerdì 30 settembre Dante ore 21

Sabato 1 ottobre Dante ore 21

Domenica 2 ottobre Dante ore 17.30, 21

Martedì 4 ottobre In viaggio ore 21

Giovedì 6 ottobre In viaggio ore 21

Venerdì 7 ottobre Dante ore 21

Sabato 8 ottobre In viaggio ore 17.30

Domenica 9 ottobre In viaggio ore 17.30

Biglietti e abbonamenti

Sarà possibile acquistare l'abbonamento con posto fisso per la rassegna "Vita in te ci credo" di 12 film al costo complessivo di 51 euro. L'abbonamento è in vendita esclusivamente presso la cassa del Cinema Nuovo Aquilone (Lecco, via Parini 16) a partire da sabato 1 ottobre fino a venerdì 21 ottobre nei seguenti giorni e orari: giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 21.15 fino alle ore 22, il sabato anche dalle 15.30 alle ore 18.

I film della rassegna: 200 metri; Love Life; Gli orsi non esistono; Mooinage Daydream; Le buone stelle; Tori e Lokita; Crimes of the future; Nido di vipere; Ti mangio il cuore; Per niente al mondo; Margini; Anna Frank e il diario segreto.