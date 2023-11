Sempre più emozioni in musica con il primo Palio canoro lecchese

Da Civate, dove era partito, ai comuni di Olginate, Cesana Brianza, Barzanò, Valmadrera, Bosisio Parini, Cassago e Casatenovo, con finale il 15 dicembre a Valmadrera. Parliamo dell'evento del "Primo Palio canoro" della provincia di Lecco che ha coinvolto nei giorni scorsi anche Mandello del Lario con un concorso tra giovani cantanti divisi nelle categorie under 11 e 15 anni di età, ben orchestrato dall'organizzatore e conduttore delle serate, Massimo Graziano.

I giovanissimi hanno esibito sui palchi del lecchese brani da "grandi", contrariamente ai regolamenti per la finale di Valmadrera in cui dovranno proporre canzoni che hanno già calcato l'Antoniano di Bologna nel contesto dello Zecchino d'oro. Due i concorrenti mandellesi, Amelia Zucchi per gli under 11 e Lubemi per l'altra categoria, salita sul podio con Iris Fumagalli.

La vittoria di Lubemi

Lubemi è il nome d'arte di Lucia Benedetta Missaglia che usando le iniziali del suo nome ha creato lo pseudonimo con il quale ha già partecipato a diverse competizioni canore, conquistando ottimi risultati. Tra questi il secondo posto conquistato lo scorso febbraio al Sanremo Juke box, con il pezzo “Rolling in the deep” brano di Adele, lo stesso cantato al teatro De André di Mandello e che le è valso la vittoria di tappa. Lubemi è stata inoltre finalista a Roma all'Italia Performen Cup, rassegna che le ha dato l'accesso al mondiale del prossimo anno.

Il pubblico presente al De Andrè oltre applaudire le cantanti di casa e gli altri concorrenti, ha apprezzato le performance di ballo del gruppo mandellese "Fattore danza" di Daniela Bay. E tra i meritati applausi di questa tappa anche quelli all'indirizzo di Gianfranco Grottoli, musicista, autore, editore musicale legato allo Zecchino d'oro con dei brani composti per il teatro bolognese, come “Katalicamello”, pezzo di vent'anni fa ancora attuale. (Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)