Le vie della frazione diventano un set da film horror per Halloween

"Tutto un rione si aggrega per fare questo. Molina anche quest'anno ha creato magia". Sui social le esternazioni per una serata-evento che come nelle passate edizioni ha calamitato partecipazione e arrivi conteggiati in numeri da vero sold-out.

"Dolcetto o scherzetto", "Happy Halloween" le parole d'ordine circolate tra i vicoli del vecchio nucleo della frazione che ha ospitato martedì sera dalle 19 alle 24 la festa di origine celtica nata in Irlanda per celebrare la fine dell'estate e l'inizio dell'inverno. L'associazione Gente di Molina, organizzatrice, non ha mancato (come nelle passate edizioni) di trasformare il rione in location a tema con grandi e piccoli in costumi dalle fogge più svariate e da impatto spaventoso. Dai vampiri ai fantasmi, fino agli scheletri, il tutto "condito" da zucche svuotate, modellate e illuminate all'interno.

Il rione diventa un set cinematografico

E con materiali poveri i volontari del sodalizio di frazione hanno saputo trasformare il rione in un vero set cinematografico. Non solo momento ludico, perché Gente di Molina ha voluto dare all'evento il tocco della solidarietà attraverso l'affido per la distribuzione di dolci, vin brulè e caldarroste al gruppo di Abbadia "Michy sempre con noi" che domenica sarà presente dalle 9 alle 13 in piazza Carlo Guzzi ad Abbadia Larina con "Una mela per la ricerca".

Molina, con il patrocino del Comune di Mandello, ha fatto anche per l'edizione 2023 pieno centro. La presenza in frazione del sindaco Riccardo Fasoli, seppure in forma privata, è servita a dare ulteriore valore a un appuntamento di gioia per grandi e piccini.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)