Dopo il sacco rosso in arrivo a Ballabio il sacco viola Qr code

Novità in arrivo nella raccolta differenziata dei rifiuti a Ballabio. A partire da domani, sabato 2 dicembre, il distributore automatico di via Confalonieri erogherà la nuova fornitura gratuita di sacchi rossi per la raccolta puntuale. In aggiunta a questo servizio, già attivato nel luglio 2023, vi è la novità dell’introduzione del sacco viola con codice identificativo: verrà pertanto erogata anche una fornitura gratuita di sacchi viola con codice Qrcode per la misurazione puntuale del multimateriale leggero (plastica, alluminio, tetrapak, ecc...).

"L’uso dei sacchi viola con Qr code è, al momento, una possibilità e non un obbligo"

"L’introduzione del sacco viola munito di Qr code avviene in via sperimentale - dichiara l’assessore all’ambiente Tino Cereda - al fine di migliorare la qualità della raccolta, stimolando i cittadini a una condivisione dei valori ambientali. L’uso dei sacchi viola con Qr code rappresenta dunque, al momento, una possibilità e non un obbligo. In questa prima fase i normali sacchi viola, sprovvisti di codice identificativo, continueranno ad essere ritirati".

L'obiettivo di migliorare l'economia circolare basata sul riciclo e riuso dei rifiuti

Ma le novità non finiscono qui: da domani, presso il distributore di via Confalonieri sarà possibile ritirare oltre ai sacchi rossi e viola, anche quelli azzurri (per gli aventi diritto): per ciascuna tipologia verrà erogata una fornitura annua di 52 sacchi, in varie tranches.

"Queste novità mirano ad agevolare i cittadini permettendo loro di ritirare i sacchi, 24 ore su 24, senza doversi recare in Comune negli orari di ufficio - dichiara il sindaco Giovanni Bruno Bussola - perseguendo altresì gli obiettivi di economia circolare basata sul riciclo e riuso dei rifiuti. Ritengo doveroso ringraziare Silea Spa per averci supportato in queste politiche di ecosostenibilità.”