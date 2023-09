A Civate torna la giornata del verde pulito, coinvolte le scuole

Torna la Giornata del verde pulito, la storica iniziativa istituita da Regione Lombardia e promossa dal comune di Civate per sensibilizzazione i cittadini, specialmente i più piccoli, verso la cura dell’ambiente e del lago. La giornata è l’evento culmine di un percorso realizzato dalla cooperativa sociale Liberi Sogni con la scuola primaria e la secondaria di primo grado di scoperta e conoscenza dei regni animali e dell'ecosistema lacustre. "Solo conoscendo il mondo circostante, fatto anche di esseri viventi piccoli e piccolissimi, lo si può apprezzare e imparare a rispettare" - commentano i promotori.

Sabato 30 settembre, al mattino, oltre alla pulizia con i più grandi guidati dalla protezione civile del comune di Civate si terranno, presso la scuola, laboratori alla scoperta dei Regni degli esseri viventi e dell’ecosistema lacustre a cura degli studenti stessi. L’evento è gratuito ed aperto anche a familiari e amici. Si raccomanda, per gli adulti, di portare i propri guanti da lavoro. Il ritrovo è tra le 8 e le 8.30 presso le scuole. Bambini, genitori, docenti e organizzatori si divideranno poi in squadre per andare a ripulire varie zone sulle sponde del lago.