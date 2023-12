Agli alunni della primaria 90 food bag antispreco e riciclabili

I bambini della scuola primaria di Lierna hanno ricevuto 90 food bag antispreco per conservare al meglio il cibo non consumato a scuola. La distribuzione delle bag è un’iniziativa nata dalla partnership tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi, volta a sensibilizzare i più piccoli sul tema della sana e corretta alimentazione e della lotta agli sprechi alimentari.

Con la distribuzione delle food bag antispreco, facilmente lavabili e riciclabili, l’amministrazione comunale e Sodexo hanno deciso di agire concretamente contro lo spreco alimentare consentendo a bambini e ragazzi che usufruiscono del servizio di refezione scolastica di portare a casa in modo appropriato pane, frutta, budini uht o snack confezionati non consumati a scuola e che possono essere conservati in modo sicuro a temperatura ambiente. L’iniziativa è stata inoltre anticipata alle famiglie tramite l’invio di lettere che spiegavano l’importanza di adottare comportamenti green.

La consegna delle food bag è avvenuta alla presenza di Simonetta Costantini, vicesindaco di Lierna, Paola Tenedini, responsabile di Unità di Sodexo Italia e dei rappresentanti della commissione mensa. La distribuzione delle Bag è stata inoltre accompagnata dalla consegna ai bambini dell'attestato di "Super eroe antispreco", un sorta di premio per incoraggiarli ad adottare condotte sostenibili.

"Come amministrazione comunale promuoviamo la divulgazione di comportamenti virtuosi in grado di preservare l’ambiente in cui viviamo contribuendo a diffondere una cultura sempre più sostenibile - commenta Simonetta Costantini - Lo spreco alimentare e l’attenzione verso il cibo, a scuola e non solo, sono tematiche importanti per il futuro dei più piccoli. Per questo supportiamo questo progetto di Sodexo Italia attraverso la consegna delle food bag che permetteranno di sensibilizzare i bambini su tematiche green e ambientali".

"Riteniamo che la distribuzione e il conseguente utilizzo delle food bag sia un’occasione importante per sensibilizzare bambini e famiglie sul tema dello spreco alimentare, oltre che un’azione concreta per poterlo ridurre - sottolinea a sua volta Paola Tenedini - Il nostro lavoro, come operatori di ristorazione, non si limita alla preparazione di pasti sani e bilanciati, ma comprende anche trasmettere il valore del cibo che quotidianamente portiamo sulle tavole di bambini e adulti".