Infissi in Pvc, svolta "green" per il Municipio di Lierna

Il municipio di Lierna sempre più "green": proseguono infatti gli interventi dell'Amministrazione mirati all'efficientamento energetico del palazzo municipale. Dopo una serie di azioni volte a ridurre il consumo energetico degli edifici comunali, il Comune si impegna ora nel sostituire i vecchi infissi con quelli di nuova produzione in Pvc.

"Questo intervento rappresenta un passo significativo nel percorso di miglioramento dell'efficienza energetica del municipio - spiega il sindaco Silvano Stefanoni - I serramenti in Pvc, consigliati dalle nuove normative sul risparmio energetico, offrono numerosi vantaggi. Questo materiale avanzato contribuisce a limitare la dispersione di calore e a isolare l'ambiente, garantendo così una maggiore stabilità termica all'interno dei locali. Ciò si traduce in consumi energetici ridotti per il riscaldamento in inverno e il raffreddamento in estate".

"Già coinvolte scuole e biblioteca"

"L'Amministrazione comunale di Lierna - prosegue Stefanoni - si è costantemente impegnata nel promuovere politiche a tutela dell'ambiente. L’intervento di efficientamento energetico al palazzo municipale si aggiunge a una serie di azioni che hanno coinvolto negli anni altri edifici comunali, tra cui la scuola primaria, la scuola secondaria e la biblioteca. Il Comune di Lierna conferma la sua determinazione nel contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale, adottando soluzioni sostenibili e innovative. Questo ulteriore intervento rappresenta un importante passo avanti verso un futuro più ecologico e rispettoso dell'ambiente per tutta la comunità".