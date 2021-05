Al via il censimento per conoscere flora e fauna del territorio

Nei mesi di maggio e giugno la rete dei Parchi e delle riserve della Lombardia organizza il "BioBlitz Lombardia", un evento di educazione e sensibilizzazione naturalistica e scientifica. L'iniziativa consiste nell’osservare, classificare e registrare in un determinato ambiente il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. Anche quest'anno, come nel 2020, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria il Bioblitz nei Parchi lombardi si dividerà in due momenti.

Il doppio appuntamento

Il primo appuntamento è dal 15 al 23 maggio direttamente dai balconi, dai giardini o lungo le passeggiate fatte all’aperto. I dati raccolti durante il censimento (foto, suoni e video) saranno inseriti direttamente nella piattaforma informatica del progetto, utilizzabile sia attraverso la pagina Internet www.inaturalist.org sia mediante un'omonima app, e saranno un valido strumento per il monitoraggio della biodiversità regionale.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato 12 e domenica 13 giugno. In questo caso il Bioblitz si effettuerà direttamente a contatto con la natura dei Parchi con escursioni guidate sul campo da naturalisti ed esperti. Per occasione saranno organizzate uscite con esperti lungo i sentieri del Parco Monte Barro (nel territorio comunale di Galbiate) e dei PLIS Monte di Brianza e San Pietro al Monte - San Tomaso (tra Civate e Valmadrera).

«Novità dei monitoraggi del 2021 è la collaborazione con il progetto internazionale Life4Implollinators per il censimento, lo studio e la protezione degli insetti impollinatori, promosso in Italia dall’Università di Bologna - fanno sapere i promotori dell'iniziativa green - Ad entrambi gli appuntamenti, che costituiscono un’importante occasione di contatto con la natura, possono partecipare tutti i cittadini: adulti, bambini, giovani, appassionati e curiosi. Maggiore sarà il numero delle segnalazioni più alta e precisa sarà la qualità della “fotografia naturalistica” del territorio lombardo».

I promotori dell'iniziativa

L’evento è promosso in particolare dalla rete dei Parchi e delle aree protette lombarde di cui fa parte anche il Parco Monte Barro che, per l’occasione, mette a disposizione l’indirizzo e-mail educazione@eliante.it, a cui ci si potrà rivolgere per chiedere assistenza sull’uso della piattaforma iNaturalist e per ogni altra richiesta sulla partecipazione alle uscite in programma. Per chi volesse seguire in diretta la presentazione dell’evento Bioblitz 2021 l’appuntamento è per giovedì 13 maggio alle ore 21.00 sui canali social di AreaParchi. Maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione si possono trovare sulle pagine

www.parcomontebarro.it/news-eventi e www.areaparchi.it.

Gallery