Alla scoperta del giardino botanico di Villa De' Ponti, un tesoro green di 400 specie differenti

Un polmone verde nel cuore di Calolzio. Si tratta del giardino botanico di Villa De' Ponti, un tesoro "green" di 400 specie differenti tra alberi e fiori disposti su un ettaro di terreno, che nei prossimi giorni aprirà gratuitamente al pubblico grazie a una serie di iniziative promosse dalla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino.

Proprio il presidente Carlo Greppi, la responsabile del settore cultura e Turismo Elena Remondini, il biologo Gabriele Rinaldi e Paolo Nicolodi della cooperativa Spazio Giovani hanno illustrato il calendario di appuntamenti all'insegna di ambiente, cultura e sport.

Un momento della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta online

Domenica 9 la premiazione del concorso ideato dal coiffeaur Remigio Morelli e dall'artista Nicolò Tomaini

Si inizia domani, sabato 8 maggio alle ore 10 con un'iniziativa per grandi e bambini, in vista della Festa della Mamma. I volontari del Club Amici del Giardino botanico apriranno le porte di villa De' Ponti ed è prevista anche la distribuzione di piantine. Si proseguirà quindi domenica 9 alle 16 con la premiazione del concoso ideato dal coiffeaur olginatese Remigio Morelli e dall'artista lecchese Nicolò Tomaini, e la consegna delle borse di studio Arte Valle San Martino. E poi ancora (come si può vedere nelle locandine sotto) tante altre iniziative fino a domenica 25 luglio tra incontri su fiori e biodiversità, proposte per famiglie, attivià nel parco.

Al calendario delle visite guidate si uniranno anche cinque iniziative dedicate al "Movimento green" con attività di sport e relax all'interno del giardino botanico, oltre a yoga, fit dance e pilates, senza dimenticare due visite guidate sul territorio che saranno definite a breve.

«Siamo orgogliosi e soddisfatti di aver potenziato le apertura al pubblico del giardino botanico e di aver inserito una serie di interessanti iniziative gratuite rivolte alla popolazione della valle San Martino e non solo - ha sottolineato il presidente della Comunità montana, Carlo Greppi - Questa programmazione è stata resa possibile grazie alla sinergia con altre altre realtà del territorio come la cooperativa Spazio Giovani, il museo Abegg e la Fondazione Lavello. Tutti insieme abbiamo potuto destinare fondi significativi alla rassegna a potenziarne l'offerta. Per tutti sarà un'occasione utile per conoscere questo tesoro verde in un'area centrale di Calolzio. Ringrazio anche i volontari e gli amici del giardino botanico per la collaborazione che stanno garantendo».

Un programma ricco, guardando anche al "turismo lento"

«Ci saranno aperture a tema e, novità importante, attività legate allo sport e al movimento da vivere proprio nel verde del parco - ha aggiunto Paolo Nicolodi - Ne è scaturito un programma ricco e denso con proposte da vivere in particolare nel week end: iniziative rivolte a tutti i cittadini ed altre più specifiche per le famiglie con bambini. L'obiettivo è quello di far conoscere e rendere fruibile il giardino botanico a tutti, prestando anche attenzione a un turismo lento».

Le piante: dai grandi cedri dell'Himalaya agli aceri giapponesi. Ora nuovi fiori per "colorare" il parco

Gabriele Rinaldi ha quindi illustrato i numeri del giardino botanico, per quanto riguarda piante e fiori. «In uno spazio di un ettaro troviamo circa 400 specie arboree diverse tra loro - ha spiegato l'esperto - La componente storica è caratterizzata da grandi alberi disposti lungo un anello. Troviamo cedri dell'Atlante e cedri dell'Himalaya, grandi faggi di tipologie differenti, platani e anche piante esotiche interessanti da un punto di vista paesaggistico. Abbiamo infatti una collezione aceri giapponesi e non solo, ornamentali, molto belli. E poi ancora tigli e altri alberi che ricordano l'assetto originario della villa, oltre a piante da frutto e fiori che stiamo introducendo per dare un tocco di colore in più al parco e incentivare la presenza, molto importante, delle api».

«Grazie all'impegno della Comunità montana questo bene viene così aperto sempre di più al pubblico, con attività gratuite - ha concluso Elena Remondini - Un incremento di ingressi sarà possibile anche a seguito della presenza di due giovani, due "leve civiche", che ci permetteranno di aprire il giardino tutti i giorni della settimana. In modo contingentato ci sarà inoltre la possibilità di visitare la stessa Villa De' Ponti, il suo archivio librario e la documentazione dell'ecomuseo, unendo ambiente e cultura con un'attenzione particolare al territorio».

Gallery