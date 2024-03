Comuni Plastic Free: tra i 111 premiati c'è Olgiate Molgora, unico del Lecchese

Nei giorni scorsi il Teatro Carcano di Milano ha ospitato la cerimonia di premiazione dei Comuni Plastic Free. Questa terza edizione 2024 ha "incoronato" 111 paesi, i cui rappresentati hanno ricevuto il trofeo a forma di tartaruga e l’attestato di virtuosità con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, del Senato della Repubblica, Camera dei deputati e del Comune di Milano, città ospitante. Olgiate Molgora è stato uno dei 111 comuni premiati, l'unico della provincia di Lecco.

Presenti a ritirare il riconoscimento Ornella Pozzoni come referente PlasticFree per il territorio Meratese, Matteo Fratangeli, vicesindaco di Olgiate Molgora e Paola Colombo, assessore all'istruzione sempre di Olgiate. L'ambito riconoscimento è stato ideato e promosso da Plastic Free onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica: spesso si tengono dei clean up che riguardano quella porzione della Brianza lecchese, il prossimo si terrà il 24 marzo prossimo con partenza fissata per le ore 9 dalla stazione ferroviaria.

Complessivamente a livello nazionale sono stati 111 i comuni che hanno superato la valutazione del comitato interno su ben 23 punti e basata sulla lotta agli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione sul territorio, la gestione dei rifiuti urbani, le attività virtuose realizzate dall’Ente e la collaborazione con i referenti e i volontari locali Plastic Free. Tra le Regioni più virtuose si distingue il Veneto con 13 comuni, seguito da Lombardia, Abruzzo e Calabria con 9 comuni ciascuno. "Dalla scorsa edizione - ha sottolineato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free onlus - registriamo quasi un raddoppio dei riconoscimenti a riprova della sempre maggiore attenzione che le amministrazioni comunali ripongono su questo premio”.