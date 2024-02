Bicchieri ecologici allo stadio del Lecco

A partire dal derby di martedì sera col Como, lo stadio di Lecco si prepara a diventare più "green". Non ci riferiamo al manto erboso del Rigamonti-Ceppi, ma nemmeno al verde tanto caro allo Shamrock Pub, che da 6 anni gestisce i bar all’interno dello stadio cittadino. Ci riferiamo piuttosto alla svolta ecosostenibile cui si sottoporranno i bar dello stadio.

Centinaia di bicchieri di plastica usa e getta, infatti, lasceranno spazio a bicchieri ecologici che verranno dati ai tifosi dietro il versamento di una piccola cauzione. Chi vorrà portarsi a casa il bicchiere come souvenir lo potrà fare. Chi lo vorrà, potrà restituirli, ottenendo la restituzione della cauzione di 1 euro.

Bicchieri ecologici e, ovviamente, blucelesti

L’iniziativa, avallata dalla Calcio Lecco del patron Paolo Di Nunno, è dello Shamrock Pub, che questo tipo di bicchieri già lo utilizza da anni per la festa di San Patrizio, peraltro imminente. Ora anche lo stadio avrà i suoi bicchieri ecologici, ovviamente tutti blucelesti.

"Da qualche tempo pensavamo a questa iniziativa - spiega Marco Valsecchi, titolare dello Shamrock e gestore dei bar dello stadio - ed è bello lanciarla proprio in occasione di una partita importante come il derby del lago, che mancava in Serie B da oltre 50 anni. Per non creare problemi ai nostri tifosi, i bicchieri verranno inizialmente utilizzati nei bar della tribuna e dei distinti, mentre in curva nord saranno solo 'facoltativi', nel senso che chi vorrà potrà continuare a usare quelli usa e getta. Questi prodotti, realizzati da 'Amico Bicchiere' di Genova, sono molto belli, colorati, ecologici e capaci di garantire anche una migliore bevuta della birra rispetto a quelli di plastica".

"Negli stadi della Germania e di altri Paesi europei sono la normalità"

"Negli stadi della Germania e di altri Paesi europei sono la normalità. In Italia, quello di Lecco sarà tra i primissimi stadi a pensare all’ambiente. E per noi questo è motivo di orgoglio. Tra l’altro l’obiettivo è quello di cambiare la grafica spesso, per permettere ai tifosi di portarli a casa iniziando una piccola collezione bluceleste. Ovviamente - conclude Marco Valsecchi - speriamo che questo ulteriore tocco di verde e di bluceleste porti anche fortuna ai nostri colori".