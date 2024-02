L'intervento da 690mila euro che renderà più moderno e green il depuratore

Lario Reti Holding ha dato il via ai lavori di revamping per l'impianto di depurazione di Valmadrera, grazie ad un investimento di ben 690.000 euro. Come reso noto dalla società che si occupa di gestire il servizio idrico integrato per tutti i comuni della provincia di Lecco, le opere si concentreranno sul ricircolo biologico con la relativa sostituzione delle tubazioni ammalorate e relative elettropompe, che sono meno energivore, mentre nel comparto biologico si sta già effettuando la sostituzione del sistema di insufflazione aria con diffusori più efficienti.

I molteplici benefìci

In questo modo si avranno molteplici benefici riscontrabili sia a livello depurativo, energetico che in costi di manutenzione. Verrà inoltre potenziato il sistema di riuso dell’acqua depurata per gli utilizzi interni di contro lavaggio dei macchinari presenti evitando così utilizzo di acqua potabile. I lavori, del valore come detto di 690.000 euro, avranno la durata di circa un anno.