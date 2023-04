Parcheggi ad Abbadia, niente più bollino per i residenti: i vigili leggono le targhe

La rivoluzione parcheggi ad Abbadia, annunciata qualche settimana fa, vive un nuovo capitolo. Dal 1° Aprile 2023 l'introduzione dei parcometri quale metodo di pagamento della sosta ha portato ad alcune novità nella gestione dei parcheggi dell'area rivierasca di Abbadia Lariana. Innanzitutto il pagamento della sosta viene esteso all'intero anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre) mentre vengono mantenuti i permessi a pagamento per residenti e altre categorie.

Da quest'anno i controlli da parte degli agenti di Polizia locale verranno effettuati digitalmente dal numero di targa. Di conseguenza non è prevista la consegna di alcun bollino o contrassegno da parte dell’ufficio di Polizia locale e non è necessario esporre sul veicolo alcun contrassegno. Il costo del pass per i residenti è di 5 euro e potrà essere sottoscritto con diverse modalità.

Le modalità per ottenere il pass

Sono state definite le modalità per richiedere i permessi. Di seguito i passaggi da seguire:

- Compilare il modulo e allegare copia della documentazione richiesta;

- Consegnare la richiesta tramite:

Ufficio Protocollo del Comune di Abbadia Lariana: lunedì-mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13;

Ufficio di Polizia locale: e-mail: polizialocale@comune.abbadia-lariana.lc.it / pl@abbadialariana.com;

- Attendere conferma, tramite stesso mezzo, dall’ufficio di Polizia locale, sull’idoneità al rilascio del permesso;

- Procedere al pagamento con la tariffa indicata tramite la seguente modalità:

PagoPA: sul sito istituzionale comune di Abbadia Lariana è presente un'apposita guida

Parcometro: mediante uno dei dodici parcometri presenti sul territorio rivierasco di Abbadia Lariana, selezionando la tariffa di interesse ed effettuando il pagamento per l’importo previsto e immettendo il numero di targa autorizzato.

Tutte le informazioni e i moduli necessari sono reperibili sul sito del Comune di Abbadia a questo indirizzo.

"L’Amministrazione - spiegano dal Municipio - è certa che questa modalità possa venire incontro a chi, per esigenze lavorative, non potrà recarsi in Municipio negli orari di apertura".