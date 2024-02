Fabi: al via le assemblee dei lavoratori bancari di Lecco

Si terrà martedì 6 febbraio la prima assemblea, indetta dalla FABI e dalle altre sigle sindacali, dei dipendenti del settore bancario della provincia di Lecco per l’illustrazione e approvazione dell’accordo di rinnovo del CCNL di categoria. Accordo siglato a fine novembre 2023 che vede per tutti i lavoratori lecchesi della categoria importanti novità normative ed economiche.

"Come Segretaria di Lecco - dichiara Giancarlo Zacchi, coordinatore responsabile della FABI lecchese - non possiamo che condividere con tutti i nostri iscritti la piena soddisfazione per i risultati raggiunti, sia in termini economici che normativi. Dopo mesi di negoziato complicato e incerto è stato messo a terra uno dei rinnovi più importanti nella storia del nostro settore, che ha confermato quanto promesso dal nostro Segretario Generale Lando Maria Sileoni, in occasione del congresso di giugno. Tenendo fede anche a quanto annunciato dai nostri segretari lecchesi, in occasione delle assemblee di presentazione della piattaforma, tenutesi a Lecco e Merate. In quelle occasioni, di fronte ai nostri colleghi, avevamo rivendicato un rinnovo che puntasse, oltre agli aspetti economici, anche alla salvaguardia della nostra categoria, che qualcuno da anni aveva cercato di appiattire. Sempre durante le assemblee abbiamo chiesto loro di condividere con noi un percorso che si è concluso positivamente premiando l’impegno e la centralità del nostro sindacato. Impegno che è stato confermato anche da ABI che è la nostra controparte datoriale. Noi non ci fermeremo - aggiunge Zacchi - e chiediamo ai nostri iscritti di continuare a percorrere al fianco della FABI una strada che ci auguriamo sia, per la nostra categoria, la più lunga possibile”

L’assemblea del 6 febbraio a Lecco, che prevede due incontri divisi tra mattina e pomeriggio, verrà replicata a Merate il 19 febbraio, per poter raggiungere il maggior numero di lavoratori.