Parcheggio selvaggio a lato della Provinciale 72: "Grave pericolo"

"È stato oltrepassato il limite". Non ha dubbi il consigliere provinciale delegato alla viabilità Mattia Micheli nel commentare lo scempio andato in scena a Ferragosto nel piccolo comune lariano, con automobili parcheggiate in maniera incosciente a lato della Provinciale 72 in divieto di sosta e in tratti alquanto pericolosi.

Durante la bella stagione Abbadia, è noto, viene letteralmente presa d'assalto da bagnanti ed escursionisti che scelgono le sue spiagge e i suoi sentieri. La questione parcheggi è dunque di grande attualità, con il Comune che negli anni ha aumentato il numero di stalli a disposizione (da quest'anno a pagamento durante tutto l'anno) e la Polizia locale impegnata a far fronte alle innumerevoli infrazioni per divieto, con auto abbandonate un po' ovunque in paese.

Nella giornata di Ferragosto è stato varcato un confine decisamente pericoloso: una fila di veicoli si è formata a lato della SP72 dalla rotonda di inizio paese in direzione sud, restringendo in maniera pericolosa la carreggiata e rendendo difficoltoso il passaggio dei veicoli (si pensi ad esempio all'eventuale transito di mezzi di soccorso).

Alcuni residenti, allarmati dalla situazione e di fatto "bloccati" in casa, hanno allertato il sindaco e i vigili. Si sono verificati inoltre alterchi con i turisti che si sono rifiutati, spesso con sdegno, di spostare le proprie auto. Sono così fioccate la sanzioni.

"Si rispettino regole basilari di convivenza"

"Siamo intervenuti con la Polizia provinciale in supporto alle forze di polizia locale per verificare e sanzionare coloro che si sono resi artefici di questo scempio - commenta Mattia Micheli - Godere dei bei paesaggi e di un po' di frescura sul nostro splendido lago è un diritto di tutti, creare grave pregiudizio e pericolo sulle nostre strade no. Sono tutti benvenuti sul nostro territorio purché si rispettino delle regole basilari di convivenza reciproca. A Ferragosto si è passato decisamente il limite. Ringrazio in consigliere Stefano Simonetti e il comandate della polizia provinciale Quadrio per il supporto".