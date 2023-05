Nuovo volto per l'ingresso del cimitero di Abbadia Lariana

Un nuovo volto per l'ingresso al cimitero comunale. Nei giorni scorsi sono terminati i lavori di rifacimento del portale al camposanto di Abbadia. Le opere hanno riguardato la regione del manto di copertura, il rifacimento dell'intonaco ammalorato, la tinteggiatura di tutto il portale, delle parti in ferro, panchine e pulizia pavimentazione. Comprenderanno inoltre un rinfresco delle parti dei servizi.

I lavori nel paese lariano non si fermano, in particolare nelle frazioni. Proseguono, nonostante le condizioni meteo non favorevoli, le opere di riqualificazione del vecchio nucleo di Novegolo. Alcuni tratti sono stati completati e si può ormai vedere la riqualificazione ultimata.

La prossima settimana saranno posati i giochi del parco di Borbino. L'attesa, spiegano dal Comune di Abbadia, è principalmente dovuta ai tempi di "maturazione" del getto di calcestruzzo che costituisce la platea sottostante. La speranza è nella clemenza del meteo.