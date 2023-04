La mostra "green" degli alunni spiega come una volta si faceva il bucato

La storia del bucato dal passato a oggi, per raccontare come si faceva una volta, con l'aiuto dell'acqua del torrente e dei corsi d'acqua che scorrono in paese e dell'energia solare per asciugare i panni.

È solo uno degli argomenti a sfondo "ambiente" che gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Abbadia Lariana hanno scelto di approfondire attraverso i loro lavori che danno vita vita all'esposizione "Mostra-teci la Nostra Terra" allestita in sala civica.

L'iniziativa è stata ideata da insegnanti e dal Consiglio comunale dei ragazzi in occasione dela Settimana della Terra. La mostra, che ha richiamato l'attenzione di molti durante lo scorso weekend, si compone di disegni, testi, poesie, plastici e resterà aperta e visitabile dal pubblico anche nei prossimi giorni.

Gli orari della mostra

Sabato e domenica 10-13

mercoledì, giovedì e venerdì 14-18

La mostra resterà allestita e visitabile fino a sabato 22 aprile compreso.

Il "virtual-tour" fra le opere