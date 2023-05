Il nuovo mezzo di Protezione civile ricorda due volontari scomparsi

Un nuovo furgone per il gruppo comunale di Protezione civile di Abbadia Lariana. Il veicolo, acquistato grazie a un finanziamento di Regione Lombardia, è entrato in funzione in questi giorni e sarà benedetto domenica mattina.

Non si tratta soltanto di un importante rinforzo per il parco mezzi del comune lariano, perché all'utilità si accompagna anche un carico affettivo: il furgone è infatti dedicato alla memoria di due indimenticati cittadini di Abbadia e volontari del gruppo comunale, Biagio Vitale e Peppino Mainetti, che tanto hanno dato alla Protezione civile. Sulla portiera del veicolo, l'Amministrazione comunale ha voluto far riportare la scritta "a Peppino e Biagio".

Domenica 7 maggio alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo verrà celebrata una messa in ricordo dei due cittadini prematuramente scomparsi e si procederà alla benedizione del furgone. A seguire è in programma un rinfresco. È attesa la partecipazione di alcune fra le più importanti cariche istituzionali della provincia di Lecco.