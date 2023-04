Ad Abbadia un pacco dono per ogni neonato e la sua famiglia

Un pacco ricco di oggetti utili e allo stesso tempo una "carezza" per ogni piccolo cittadino appena nato. L'Amministrazione di Abbadia Lariana ha aderito al progetto 'Primo dono' dell'associazione "Tinnamoreraidime Aps", con cui intende mostrare attenzione ai nuovi nati nel nostro comune e, allo stesso tempo, rivolgere un gesto di solidarietà verso tutti i bambini e le bambine che purtroppo necessitano da subito di cure ospedaliere specializzate.

'Tinnamoreraidime Aps' è un'associazione che celebra la vita e la sostiene con azioni di cura, attenzione e vicinanza che avvolgono i genitori e il loro bambino. Il sodalizio sostiene infatti il reparto di Terapia intensiva neonatale dell'ospedale Manzoni di Lecco, i neonati ricoverati e le rispettive famiglie.

Cosa contiene il pacco dono

Grazie a questa collaborazione a ciascun neonato di Abbadia e alla sua famiglia sarà consegnato un pacco dono contenente: una confezione di pannolini; una di salviettine umidificate; un album fotografico creato appositamente per i neonati del Comune di Abbadia in cui inserire ogni mese una foto-ricordo che testimonia la crescita del bambino; una catenella porta-ciuccio; fogli illustrativi sulle manovre di disostruzione pediatrica; un polipetto in cotone come strumento per superare il distacco del neonato dallo spazio privilegiato del ventre materno secondo i principi della 'octopus therapy' molto utile in particolare ai neonati prematuri; una cosiddetta 'Pecca', acronimo di 'Per essere con te, contenerti e abbracciarti', un telino in jersey di cotone creato da una volontaria dell'associazione che ricrea nel neonato sensazioni famigliari anche quando non è a stretto contatto con il genitore.

"Siamo lieti di festeggiare con voi la vita, attraverso il dono prezioso della nascita" si legge nella lettera che accompagna il pacco. "La nascita di un bambino è un dono per la famiglia in cui nasce e per l'intera comunità".

I pacchi dono potranno essere ritirati all'Anagrafe del Municipio al momento dell'iscrizione del neonato; nel caso di iscrizione in ospedale i genitori verranno contattati. Per ulteriori informazioni sui progetti dell'associazione è possibile visitare il sito https://www.tinnamoreraidime.com.