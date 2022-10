Meno sprechi nella rete idrica: lavori in corso tra Civate e la Brianza

Al via il miglioramento della rete idrica tra Civate e la Brianza lecchese. Con la prima parte di ottobre hanno preso il via due interventi strategici per l’ottimizzazione dell’acquedotto e la prevenzione di futuri episodi di carenza idrica. In particolare, la rete di distribuzione - gia? unica - di Cesana Brianza e Suello sara? collegata da una parte a Civate e, dall’altra, a Bosisio Parini, il cui sistema di distribuzione idrica subira? inoltre un adeguamento e un’ottimizzazione generale. L'ha fatto sapere Lario Reti Holding, gestore del Servizio Idrico Integrato per tutti i Comuni della Provincia di Lecco, attraverso una nota.

Fino a Bosisio Parini

Nello specifico, la prima opera riguarda la connessione della rete di Cesana Brianza e Suello con i pozzi al servizio di Bosisio Parini, con disponibilita? idrica in esubero rispetto alle necessita? locali. Con l’occasione sara? ottimizzata l’intera rete di distribuzione idrica di Bosisio, con la dismissione dello storico serbatoio pensile Arnaboldi, l’adeguamento dei pozzi (con sostituzione delle pompe e rinnovo impianti elettrici), il potenziamento della rete di Via Trieste e la posa di un tratto di condotta di adduzione in via Manzoni. In seguito a questi interventi, sara? possibile utilizzare parte della risorsa idrica in esubero per l’alimentazione dele reti di acquedotto di Cesana Brianza e Suello. Questo primo investimento si concludera? con la fine del 2022 ed ha un valore di circa 310mila euro.



I pozzi di Bosisio Parini

Tra Suello e Civate

Il secondo intervento e? relativo alla connessione delle reti idriche di Suello e Civate, e vedra? la realizzazione di un’adduttrice che alimentera? parte della rete di acquedotto di Suello con l’esubero di portata della sorgente "Linate", sita nel territorio civatese. Con l’occasione sara? inoltre sostituita la rete di distribuzione lungo le aree e le vie interessate dai lavori, al fine di adeguare e potenziare l’erogazione alle utenze della zona. L’investimento, dal valore di 470mila euro, si concludera? nell’aprile del 2023.

“Entrambe le attivita?, garantendo una maggiore flessibilita? degli impianti coinvolti (anche per far fronte a eventuali episodi di carenza idrica o disservizi), consentiranno inoltre di ridurre la portata prelevata dalle reti idriche dei comuni di Cesana Brianza e Suello dall’Acquedotto Intercomunale Brianteo – che ha origine dal Lago e dal Potabilizzatore di Valmadrera – riducendo i consumi energetici di tale importante adduzione”, spiega Lario Reti.



Il serbatoio Ceppeline di Civate