Acquedotto di Villa Vergano, potenziato un tratto di 300 metri

Conclusi i lavori per la sostituzione e il potenziamento dell'acquedotto in via Teresina Corti, nella frazione Villa Vergano del comune di Galbiate.

A seguito dello studio idraulico condotto da Lario Reti Holding si sono avviati i lavori per l'adeguamento dell'acquedotto e l'ottimizzazione della pressione di rete, con l'obiettivo di migliorare l'approvvigionamento idrico e garantire portate migliori agli insediamenti.

Cosa è stato fatto

Le opere hanno visto la sostituzione e il potenziamento della vecchia tubazione esistente in Via Teresina Corti per un tratto di circa 300 metri, oltre all'installazione di due riduttori di pressione all'interno di nuove camerette lungo via per Colle Brianza.

Tutte le sistemazioni di ripristino sono state previste in assoluto rispetto dei luoghi mantenendo la continuità della pavimentazione esistente e a lavori ultimati tutti i manufatti sono stati completamente interrati, eccetto gli idranti.

Le opere, avviate a gennaio 2023 e dal valore complessivo di circa 132mila euro, sono tra quelle realizzate grazie ai fondi del Pnrr.