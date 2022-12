Lecco non cambia idea: rinnovata l'adesione al Sistema di Accoglienza e Integrazione

Giovedì 29 dicembre la Giunta del Comune di Lecco, raccogliendo la proposta dell’assessore al Welfare Emanuele Manzoni, ha deliberato il rinnovo fino alla fine del 2025 dell'adesione al SAI, ovvero il Sistema di Accoglienza e Integrazione. La scelta è stata fatta con lo scopo “di garantire maggiori diritti e strumenti per l’inclusione delle persone in fuga e l'attivazione delle migliori risorse delle comunità che le accolgono. Con tale adesione è prevista l'accoglienza in appartamenti e strutture di persone richiedenti protezione internazionale o già titolari di protezione”, spiega una nota diramata da Palazzo Bovara.

Come funziona il Sistema di Accoglienza e Integrazione

L’amministrazione comunale di Lecco ritiene “che l'accoglienza diffusa, con il protagonismo dei Comuni nell'accompagnamento dei percorsi di integrazione, sia il modello su cui investire ai fini di garantire maggiori diritti per le persone e maggiori strumenti per l'integrazione permettendo di attivare le migliori risorse delle comunità che accolgono. Le migrazioni, infatti, sono processi complessi e rappresentano sempre una fase traumatica nella vita delle persone: è, pertanto, necessario costruire le alleanze necessarie perché il tempo che le persone in fuga si trovano a vivere nella nuova comunità sia un tempo dove poter apprendere la lingua, vedere garantiti diritti fondamentali come quello alla salute e all'educazione e trovare un lavoro e una casa”.

Il SAI è costituito dalla rete degli enti locali atta a garantire interventi di accoglienza integrata e che prevede anche misure di assistenza, informazione e orientamento nella costruzione di percorsi individuali d’inserimento lavorativo e sociale. Per la realizzazione di questi progetti, gli enti aderenti possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo: a oggi sono 150 le persone inserite in progetti SAI in tutta la provincia, 35 di queste nella città di Lecco.