Ad Abbadia l'albero di Natale lo addobbano i cittadini

Un albero a disposizione di tutti. È davvero originale e coinvolgente l'iniziativa varata dall'Amministrazione comunale di Abbadia Lariana, che nei giorni scorsi ha posizionato un albero di grosse dimensioni in piazza Carlo Guzzi, di fronte al Municipio, proprio in prossimità della storica fontana.

Non si tratta, però, di un albero come altri, o come quelli collocati in passato: saranno gli stessi cittadini a scegliere come addobbarlo, realizzando le decorazioni. Ognuno potrà infatti abbellirlo con i proprio lavori.

"Il Natale è un momento di festa, condivisione e partecipazione - spiega l'Amministrazione comunale sui canali social, chiamando a raccolta la cittadinanza - Per questo abbiamo pensato a un albero in piazza Carlo Guzzi diverso dai soliti. Sarete voi cittadini ad addobbarlo per le festività natalizie. Realizzate le vostre decorazioni e appendetele sull'albero. Ognuno darà il suo contributo: scatenate fantasia e creatività!"