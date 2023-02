Il Comune di Lecco punta su un Carnevale "alcool zero"

Carnevale alcool zero. Come già accaduto in passato, il Comune di Lecco -per mano del sindaco Mauro Gattinoni - ha scelto di emanare un'ordinanza che istituisce, da sabato 25 febbraio alle 20 a domenica 26 febbraio all’una di notte, il divieto di vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte di pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e il divieto detenzione di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo.

La "zona rossa" anti alcool e il rischio maxi multa

La scelta è stata fatta per “prevenire, nelle aree interessate dalla manifestazione, possibili aggressioni mediante l’uso di contenitori di vetro quali corpi contundenti, episodi di abbandono al suolo di bottiglie di vetro o lattine in alluminio, nonché danneggiamenti”. La zona individuata è compresa tra: Via Raffaello - Via Cantù - Via Nullo - Lungo Lario Isonzo - Riva Martiri Delle

Foibe - Largo Europa - Vicolo Della Torre - Via Sauro - Via Cornelio - Via Tommaso Grossi - Piazza Affari - Piazza Garibaldi – Piazza XX Settembre - Piazza Cermenati - Piazza Mazzini - Vicolo Torchio - Vicolo Granai - Piazza Manzoni - Viale Dante - Via Carlo Cattaneo– Via Montello - Via Roma - Via Fratelli Cairoli - Via Cavour - Via Mascari - Via Airoldi - Via Del Pozzo - Via Anghileri - Piazza Santa Marta - Via Bovara - Via San Nicolò - Vicolo Aronne Cima - Via Parini - Via Pietro Nava - Via Nino Bixio - Via Malpensata - Via Sirtori - Via Torre Tarelli - Lungo Lario Cesare Battisti - Piazza Stoppani - Lungo Lario Cadorna - Lungo Lario Piave - Lungo Lario 4 Novembre.

L’inosservanza dell'ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 80 a 480 euro.