“Alexa, apri Lecco Channel”: disponibile la skill della web radio

Basta un semplice comando. “Alexa, apri Lecco Channel”: basta poco per entrare nel mondo della prima web radio di Lecco attraverso il noto dispositivo prodotto da Amazon. Il comando vocale basta per far aprire la skill presente sullo store commerciale più grande e frequentato al mondo: Lecco Channel propone 24 ore di buona musica selezionata.

Si può anche lanciare il comando “Alexa, chiedi a Lecco Channel il brano in onda” e sapere quale canzone sta suonando in quel momento. Per non lasciarsi sfuggire questa opportunità basta scaricare gratuitamente l’opzione Lecco Channel tra le skill dell’app Alexa, senza la quale gli Echo non funzionano.

Non solo: Lecco Channel si può ascoltare anche attraverso l'app ufficiale (download qui), così come si possono leggere tutte le ultime notizie pubblicate sul sito leccochannel.it e su LCN Sport.