Controlli al cavalcavia numero 18, SS36 chiusa per una notte

Il traffico sarà interdetto dal km 40,900 al km 45,550 in direzione Lecco e deviato dallo svincolo di Annone lungo la viabilità provinciale

Anas ha programmato la verifica del sistema di monitoraggio strumentale dell'impalcato del cavalcavia numero 18 di sovrappasso alla statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" al km 41,200, nel territorio di Lecco.

Per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza la Statale verrà chiusa al traffico dal km 40,900 al km 45,550 in direzione Lecco, dalle ore 22 di domani 8 giugno, fino alle 5 del giorno successivo.

Il traffico diretto a Lecco sarà deviato allo svincolo di Annone Brianza (km 40,900) lungo la viabilità provinciale, con rientro in statale allo svincolo di Oggiono-Galbiate (km 45,500).