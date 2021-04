Manutenzione di Anas all'interno del tunnel del Barro: la SS36 chiude una notte

Prevista la verifica dei sistemi antincendio: per consentire lo svolgimento dei lavori verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Milano dal km 49,100 al km 44,400

Anas prosegue gli interventi di verifica dei presidi antincendio installati all'interno della galleria del Monte Barro, lungo la statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga". Per consentire lo svolgimento dei lavori verrà chiusa al traffico la carreggiata in direzione Milano dal km 49,100 al km 44,400 nella notte del 22 aprile dalle ore 21 alle 5.

Il traffico sarà deviato allo svincolo di Pescate al km 49,100 con deviazione del traffico sulle SP583 e SP639 e rientro sulla statale 36 allo svincolo di Civate al km 44,400.

L'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.