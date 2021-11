Una "prima" da urlo per la nuova fumetteria di Lecco. Lunghe code in via Don Pozzi

È stato un vero e proprio boom di visitatori quello che ha accompagnato l'apertura della nuova fumetteria di Lecco. Del resto passaparola tra appassionati di fumetti e anime, che tengono al loro status di "nerd", era stato fortissimo: imminente apertura di un nuovo locale in cui riversare la propria passione. E l'attesa era cresciuta a dismisura, fino a formare le lunghe code viste dalle 15 in poi di sabato 6 novembre in via Don Pozzi.

Lo scorso settembre annunciammo dal nostro sito l'arrivo a Lecco di una nuova fumetteria, marchiata "Nuovo mondo", negozio di figure, katane e spade tratte da anime, film e serie tv. I proprietari cercavano personale nel Lecchese.

Le iniziative promozionali

Molte le iniziative proposte dai gestori per celebrare il "battesimo". "Per Festeggiare l'apertura del nostro negozio a Lecco abbiamo pensato di premiare i primi clienti che apriranno una casella da noi con minimo tre testate - ci avevano raccontato -: avranno la possibilità di pescare un numero che darà diritto a 1 Figure/Gashapon in omaggio - spiegano - Ma non finisce qui. Tutti i clienti che effettueranno un acquisto di qualsiasi importo riceveranno in omaggio un Gadget/Wallscroll/Poster casuali. Tutti i clienti che passeranno a trovarci riceveranno una piccola sorpresina. L'apertura della casella da diritto al 5% di sconto su tutti i prodotti".