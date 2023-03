Un oceano di narcisi e tulipani: riapre il Campo dei fiori

Il Campo dei fiori apre per la sesta volta e quest'anno la fioritura è raddoppiata. Nel campo ci sono più di 100 specie di tulipani e narcisi pronti per essere colti. Sono previste molte attività per bambini e laboratori.

Il campo è interamente addobbato a tema con coniglietti, uova e pulcini colorati per dare spazio alla creatività e alla fantasia dei più piccoli. Oltre ai giochi di una volta, realizzati a mano con materiali riciclati e la piscina di paglia, sarà possibile fare la corsa con i sacchi in un percorso tortuoso e "inventarsi" gelatai, fruttivendoli o pasticceri. Il 25 marzo in occasione dell'apertura il campo partecipa a "Save the lake": un'iniziativa per rendere il lago di Annone ancora più bello.

Orari e informazioni

Il campo apre dal 25 marzo al 16 aprile con orario continuato dalle 9.30 alle 19.30 tutti i giorni compresi weekend e festivi.

In settimana l'ingresso è libero senza prenotazione fino alle ore 16, dalle ore 16 in poi occorre prenotarsi.

Nei weekend e nei giorni festivi l'ingresso è solo esclusivamente su prenotazione cliccando il seguente link.