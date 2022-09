Tramonti mozzafiato, giochi e laboratori al Campo di zucche

Arriva l'autunno, i fiori danno l'arrivederci al prossimo anno e a rubare la scena è uno dei frutti caratteristici dellla stagione, anzi il principale protagonista. Per il sesto anno consecutivo, il Campo dei fiori di Galbiate diventa Campo di zucche per la gioia di grandi e piccini.

L'inaugurazione ufficiale si è svolta lo scorso 16 settembre, l'attività di Cristina Tosi resterà a disposizione del pubblico sino al prossimo 1° novembre.

Le tante specie proposte

Sono presenti al Campo zucche ornamentali per portare i colori dell'autunno nelle case di tutti e realizzare splendidi centro tavola; zucche mangerecce di varietà "dimenticate", Butternut, Hokkaido, Vanity, Provenza, Violino, Cedrina e la famosissima Spaghetti, alle quali si aggiunge una "new entry" tutta da scoprire.

Verranno proposte ricette caserecce per provare i sapori di una volta. Il campo è allestito in stile Halloween, con tante nuove sorprese per ricreare un'atmosfera fiabesca e trascorrere una giornata all'aria aperta immersi nella natura.

Il Campo di Zucche al tramonto si colora di arancione e rosso e diventa il posto ideale per scattare foto mozzafiato che ritraggono romantici momenti da immortalare.

Gli orari di apertura

Dal lunedì al venerdì

dalle 16 alle 18.30

Ingresso libero e gratuito

Sabato e domenica

dalle 9.30 alle 12.30

dalle 14 alle 18.30 ingresso gratuito su prenotazione

Laboratori per bambini

Non mancano, come ogni anno, laboratori e attività ludiche: tantissime zucche decorate con buffe faccine da cercare in una divertente caccia alla zucca; laboratori di decoro zucche per bambini di ogni età, al fine di creare un capolavoro tutto loro.

L'ingresso è gratuito. Per prenotazioni si può utilizzare questo link.

Il tramonto in kayak

Sabato 1 e domenica 2 ottobre al Campo di zucche si svolgerà un'iniziativa particolare e suggestiva: si potrà infatti ammirare il tramonto in mezzo al lago in kayak. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 3347547620 (Sflow Outdoor).