Un colonnina di ricarica elettrica a Lecco? Ecco la nuova app

Per ricaricare la vettura alle stazioni di AEVV Impianti presenti sul territorio del Comune, da luglio è possibile utilizzare la nuova app evway, disponibile gratuitamente sugli store

Novità per i possessori di auto elettrica a Lecco città. Per ricaricare la vettura alle stazioni di AEVV Impianti presenti sul territorio del Comune, da luglio è possibile utilizzare la nuova app evway, disponibile gratuitamente su Apple store/IOS e Play store/Android, oppure leggere il QR code presente sulla stazione e procedere al pagamento istantaneo.

La nuova applicazione consente di visualizzare sulla mappa tutti i punti di ricarica a Lecco, in Italia e in Europa, con la possibilità di visualizzare in tempo reale lo stato di disponibilità della stazione, mentre il nuovo numero verde, attivo 24/7, è 02 60060220.