Lecco, aree sgambamento cani sempre aperte e un dog park in via Giusti

Novità per gli amici a quattro zampe e i loro padroni. A Lecco sono presenti dieci aree per lo sgambamento dei cani: otto di queste saranno aperte per tutto il giorno e in tutti i giorni dell'anno, mentre quelle del parco Belvedere e di via Monsignor Polvara, a Belledo, avranno giorni e orari specifici. Non solo: a metà dicembre il Comune ha approvato un progetto da 200.990 euro per la realizzazione di un dog park tra via Risorgimento e via Giusti, nel rione di Acquate: a marzo 2023 Regione Lombardia ha assegnato a Palazzo Bovara dei contributi per il cofinanziamento di interventi di rigenerazione urbana, tra cui la sopracitata area dedicata agli animali che nascerà al posto di un parcheggio attualmente in stato di degrado.

Per la realizzazione del parco saranno necessari 74 giorni di lavoro, ma allo stato attuale la gara d'appalto non è ancora stata bandita.

Lecco: dieci aree per lo sgambamento dei cani, dove sono

orario di apertura h/24 per le 8 (otto) aree così localizzate:

in Via Calatafimi - rione Castello; in Via Santo Stefano – rione Santo Stefano; in Via De Gasperi - rione Santo Stefano; in Via Adamello / Via alla Castagna - rione San Giovanni; all'esterno del Parco di Villa Eremo - rione Germanedo; in Via Crollalanza - rione Olate; in Corso Bergamo - rione Chiuso; in Via Martiri di Nassiriya - rione Acquate.

orario di apertura:

dalle 9,00 alle 18,00 (1 ottobre al 30 aprile compresi)

dalle 9,00 alle 20,00 (dal 2 maggio al 30 settembre compresi)

giorni di chiusura: 1 gennaio – Giorno di Pasqua – 1 maggio

per le 2 (due) aree così localizzate: