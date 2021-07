Valmadrera: "Nido Gratis" per le famiglie della città. Approvata la misura

E' arrivata l'approvazione per la misura "Nidi Gratis" in favore delle famiglie di Valmadrera. La Giunta comunale, tramite la delibera dello scorso 6 luglio, ha approvato l'avviso per l'adesione del Comune alla "Misura Nidi Gratis" per l'annualità 2021-2022 relativamente all'asilo Nido "La Coccinella". Regione Lombardia in attuazione della DGR N.XI/4926 del 21 giugno u.s. ha pubblicato il Decreto Dirigenziale n.9110 del 2 luglio 2021 che approva l'avviso per l'adesione da parte dei Comuni alla "Misura Nidi Gratis" per l'annualità 2021-2022.

"La finalità è sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità economica e sociale per facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia, rispondendo ai bisogni di riconciliazione vita-lavoro e favorendo la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri e contribuire all'abbattimento dei costi della retta dovuta dai genitori per la frequenza del/la proprio/a figlio/a in nidi e micro-nidi", spiegano da via Roma.

"Nidi Gratis" a Valmadrera

La misura prevede una forma di sostegno alle famiglie attraverso "buoni servizio" per la frequenza degli asili nidi e micro-nidi per il periodo settembre 2021-luglio2022.

I destinatari e i nuclei familiari che possono aderire sono coppie o genitori single, compresi i genitori adottivi e affidatari.

Il nucleo familiare deve possedere come requisiti :

un indicatore della situazione economica equivalente ISEE ordinario/corrente inferiore o uguale a 20,000 euro

figli in età compresa tra 0 e 3 anni iscritti a strutture nido e micro-nido del Comune aderente alla "Misura Nidi Gratis" bonus 2021-2022

una retta mensile superiore all'importo rimborsabile da INPS pari a 272,72 euro.

"Si tratta di scegliere tra priorità e la situazione meno drammatica del Covid-19 sul sociale, ci consente quest’ anno questa scelta". A fare da referente è l'assessore comunale Rita Bosisio.