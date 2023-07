Disabilità sensoriale, Ats Brianza forma gli assistenti alla comunicazione

Lo scorso 6 luglio è cominciato il corso base per assistenti alla comunicazione, organizzato e gestito da Ats Brianza. Il corso della durata di 260 ore complessive (230 di formazione e 30 di stage) terminerà con la prova finale il 1° marzo 2024 e si svolge presso l'auditorium di Ats Brianza in viale Elvezia a Monza, mentre il 30% del corso avverrà via Fad. Il corso è un'edizione unica, destinato a un massimo di 30 partecipanti.

L'evento formativo finanziato da Regione Lombardia è gratuito; i docenti sono stati individuati grazie alla loro esperienza e provengono da Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Istituto dei Ciechi di Milano e Ans Associazione nazionale subvedenti di Milano.

Obiettivo del corso è la formazione di nuove figure di assistente alla comunicazione nell'ambito della disabilità sensoriale, uditiva e visiva, a fronte delle difficoltà incontrate dagli enti erogatori di servizi a supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale nel reperimento di tali figure, che rispondano ai requisiti di cui alla Dgr n. 3105/2020.

Assistente alla comunicazione: i compiti

L'assistente alla comunicazione è un facilitatore della comunicazione, dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra il soggetto con disabilità visiva e/o uditiva, la famiglia, la scuola, la classe e i servizi territoriali; in particolare supporta i bambini e gli studenti con disabilità sensoriale al fine di:

promuoverne e potenziarne il percorso di crescita armonica e di autonomia attraverso interventi educativi e abilitativi;

supportarli nella didattica, aiutandoli ad accrescere e sviluppare le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali attraverso l'esperienza dell'apprendimento;

attuare una maggiore integrazione nelle istituzioni scolastiche e formative, contribuendo a costituire e a realizzare gli obiettivi del Piano educativo individualizzato.

L'offerta formativa rientra nella tipologia "Formazione permanente" (percorso o attività formativa di aggiornamento e alfabetizzazione funzionale, volto all'acquisizione e/o sviluppo di competenze anche di carattere culturale e sociale relative al profilo personale e professionale dei soggetti in età adulta). Al termine del percorso, previo superamento dei test intermedi di verifica dell'apprendimento e della prova orale finale, verrà rilasciata una certificazione delle competenze acquisite.

Il corso, come sottolineato dagli uffici di Ats Brianza, è un'opportunità per il territorio e per gli erogatori, in quanto consentirà di formare nuove figure a supporto delle famiglie.