Un’auto in dono all’Aicit di Lecco grazie alla onlus Cancro Primo Aiuto

Un pieno di golf e solidarietà. La onlus Cancro Primo Aiuto ha donato una macchina all’associazione Aicit di Lecco, che la userà per il trasporto dei pazienti oncologici in radioterapia e chemioterapia. La consegna delle chiavi è avvenuta sul green del Golf Club di Lecco, durante la 10a gara del Cpa Golf Challenge Trofeo Caloni - Coppa AutoVanti partecipata da oltre 120 giocatori.

Quella di domenica è stata una giornata da incorniciare: tempo splendido, grande partecipazione, obiettivo raggiunto. «Grazie a Cancro Primo Aiuto per questo regalo prezioso - ha affermato Paola Avanzi, presidente di Aicit Lecco - che ci permetterà in questo momento complesso di essere ancora più vicini alle persone bisognose di cure. I malati di tumore continuano ad esserci e aumentano le richieste di aiuto da parte di persone che non sempre possono contare sul supporto della famiglia».

Presente per Cancro Primo Aiuto il consigliere Walter Pennetta, golfista e amministratore delegato dell’azienda Dai Distribuzione Automatica Italiana sponsor della gara a Lecco: «Tradurre la solidarietà in azioni concrete è il carattere distintivo di Cancro Primo Aiuto Onlus, un’associazione di cui mi onoro di far parte da alcuni anni e che volentieri sostengo in questo bellissimo circuito di golf».

Classicissima e immancabile per il Cpa Golf Challenge la tappa al circolo di Lecco, che si è confermato ancora una volta all’altezza delle migliori aspettative con una partecipazione numerosa e calorosa. «Un piacere e un onore per noi ospitare per il quarto anno la gara di Cancro Primo Aiuto - ha affermato Luigi Nespoli, presidente del Golf Lecco - una manifestazione che ormai consideriamo tra le più significative del nostro calendario».

Caffè e acqua minerale per tutti i giocatori (offerti da Dai), gadget e gran carrellata dei bolidi Bmw esposti da AutoVanti per lustrarsi gli occhi. In campo anche Cristiano Berlanda, nazionale paralimpico, con un team di golfisti disabili.

Ma veniamo ai risultati della gara: primo lordo a Niccolò Caucia, primo netto di 1a categoria ad Alessandro Gerosa. Matteo Longhi primo netto in 2a categoria e Mauro Fergnani in terza. Ad Alessandro Gerosa anche il premio speciale Columbus Clinic Center per il nearest 2° shot di 1,14 mt alla buca 12. Alberto Giussani si è invece aggiudicato il nearest maschile alla buca 10.

4° CPA Golf Challenge Trofeo Caloni - Coppa AutoVanti

Golf Club Lecco domenica 13 settembre. Formula: 18 Stableford - hcp - 3 cat . (0-12, 13-20, 21-36)



1° LORDO: Caucia Niccolò (punti 39)

1ª CATEGORIA

1° NETTO: Alessandro Gerosa (punti 40)

2° NETTO: Enrico Berto (punti 37)

2ª CATEGORIA

1° NETTO: Matteo Longhi (punti 39)

2° NETTO: Vincenzo Di Nicola (punti 38)

3ª CATEGORIA

1° NETTO: Mauro Fergnani (punti 43)

2° NETTO: Paolo Pitzurra (punti 39)

Premi speciali

1° LADIES: Olha Tokar (34)

1° SENIORES: Claudio Barzaghi (38)

1° UNDER 16: Niccolò Pigni (35)

NEAREST TO THE PIN 2° SHOT Buca 12 Alessandro Gerosa

NEAREST TO THE PIN Buca 10 Alberto Giussani

BEST PRIME 9 BUCHE: Mauro Fergnani (24)

BEST SECONDE 9 BUCHE: Paolo Pitzurra (22)

PUTTING GREEN RACE (9 buche)

1° PUTTING GREEN: Roberto Rossi (12)

2° PUTTING GREEN: Pietro Villa (13)

3° PUTTING GREEN: Gianfranco Pellizzoni (13)

1° PUTTING GREEN UNDER 12: Francesco Molteni (16)

1° PUTTING GREEN UNDER 14: Filippo Molteni (17)

