Va in pensione il prof Bruno Polti, l'abbraccio dei colleghi

I colleghi dell’istituto Badoni di Lecco hanno festeggiato il professor Bruno Polti, storico e stimato insegnante di chimica laboratorio, per aver raggiunto il traguardo della pensione. Polti, che ricopre anche la carica di sindaco di Oliveto Lario, ha iniziato a insegnare nell'istituto tecnico lecchese nel 1978 sotto la dirigenza del celebre ingegner Cusolito ed è stato poi per tanti anni responsabile della sede staccata di Merate. Davvero numerosi gli alunni che in quasi 45 anni hanno imparato i segreti degli elementi sotto la sua guida. Nella foto Bruno Polti è ritratto insieme alla docente Luisa Zuccoli, attuale dirigente scolastico del Badoni.