Chiedono il vaccino per i figli in quarantena, dall'ospedale: "Non si può"

Un malcostume dilaga a Lecco: sempre più famiglie si presentano in ospedale per chiedere di vaccinare i figli contro il Covid-19, ma lo fanno durante la quarantena dei minori.

Nelle ultime settimane, con il dilagare di casi nelle scuole e migliaia di alunni costretti a restare a casa in via precauzionale, sempre più lecchesi si sono presentati all'ospedale Manzoni per chiedere di sottoporre i bambini alla vaccinazione. Non esiste una casistica precisa, sottolineano dall'Asst Lecco, ma il fenomeno è talmente diffuso da avere reso necessaria una nota ufficiale a riguardo, giunta nel pomeriggio di giovedì 20 gennaio.

L'Asst di Lecco ricorda alle famiglie che non è possibile effettuare la vaccinazione Covid-19 ai bambini nella fascia di età 5-11 anni soggetti a misure di quarantena.

Solo un paio di settimane fa l'Asst Lecco si era vista sua malgrado costretta a fare chiarezza su un'altra cattiva abitudine delle famiglie, ovvero l'autopresentazione per chiedere il tampone in vista del ritorno a scuola.

La situazione nelle scuole

Secondo gli ultimi dati disponibili e forniti da Ats Brianza, relativi al monitoraggio del 16 gennaio 2022, nel Lecchese la quarantena (per contatti di caso) interessa 293 classi per un totale di 3.912 alunni e 131 operatori scolastici.

Nello specifico, nella fascia 6-11 delle scuole primarie, cui Asst Lecco si riferisce, sono 1.456 alunni per 96 classi. Il dato numericamente più significativo è quello delle superiori: oltre 2.300 studenti, 259 classi in tutti gli istituti lecchesi, sono costretti attualmente a casa.