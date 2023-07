Bellano è un'eccellenza: nuovo premio dal Codacons

Nuovo riconoscimento per Bellano. Il Codacons premia le eccellenze dei piccoli comuni con meno di 5mila abitanti che, nell’ultimo anno, si sono impegnati per valorizzare il territorio e i prodotti locali, incentivando il turismo: secondo posto nella categoria "Per aria, acqua, terra" destinato al comune rivierasco. Mercoledì 12 luglio a Roma, presso Palazzo Rospigliosi, sarà consegnato il riconoscimento “Piccolo comune amico” - progetto realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti, Aci, Anci, Enac, Symbola, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Uncem e il patrocinio del Ministero delle imprese e del Made in Italy - ai sindaci delle amministrazioni premiate nelle categorie Agroalimentare, Artigianato, Cultura, arte, storia, Innovazione sociale, Economia circolare, Aria, acqua, terra, Comuni contro il caro energia, Il borgo in una foto. Un premio speciale sarà inoltre assegnato a quei comuni che hanno valorizzato i piccoli aeroporti locali.

Il Codacons premia i piccoli comuni

Questo l'elenco dei comuni vincitori nelle varie categorie. Agroalimentare: 1) Bisenti (Teramo - Abruzzo); 2) Antrodoco (Rieti - Lazio); 3) Cengio (Savona - Liguria). Per l'artigianato invece: 1) Mogliano (Macerata - Marche); Acerenza (Potenza - Basilicata); La Valle (Bolzano - Trentino Alto Adige). Per la cultura sono vincenti: 1) Cesiomaggiore (Belluno - Veneto); 2) Sarteano (Siena - Toscana); 3) Novara di Sicilia (Messina - Sicilia).

Per l'economia circolare: 1) Monforte d’Alba (Cuneo - Piemonte); 2) Monte Grimano Terme (Pesaro-Urbino – marche); 3) Rivodutri (Rieti – Lazio). Per l'nnovazione sociale sono vincitori: 1) Sigillo (Perugia – Umbria); 2) Castri di Lecce (Lecce – Puglia); 3) Sagrado (Gorizia – Friuli Venezia Giulia). Per aria, acqua, terra: 1) Esperia (Frosinone – Lazio); 2) Bellano (Lecco - Lombardia); 3) Agnone (Isernia - Molise). Infine, per i comuni contro il caro energia vincono: 1) Miglierina (Catanzaro - Calabria); 2) Pomaretto (Torino – Piemonte); 3) Foiano di Val Fortore (Benevento – Campania) e per il borgo in una foto: 1) Geraci Siculo (Palermo - Sicilia); 2) Valledolmo (Palermo - Sicilia); 3) Bordigali (Nuoro - Sardegna). Per Piccolo aeroporto amico si aggiudicano il podio: 1) Chamois (Aosta – Valle d’Aosta); 2) Catignano (Pescara – Abruzzo); 3) Circello (Benevento – Campania).