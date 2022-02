Una vista che fa innamorare: anche Regione "sponsorizza" il Belvedere

Anche Regione Lombardia sponsorizza l'escursione al Parco Valentino ai Piani Resinelli, un percorso che si conclude in un panorama mozzafiato su un passerella sospesa, il Belvedere.

L'ente ha infatti scelto questa escursione tutta lecchese come consiglio che sabato 12 febbraio ha proposto agli escursionisti lombardi (e non solo) sui propri canali social. Prontamente Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza, l'ha ricondivisa con un commento che non necessita di ulteriori perifrasi: "Che meraviglia la vista dal belvedere ai Piani Resinelli!"

Cosa vedere

Questo il testo del post di Regione Lombardia: "Da via Escursionisti, ad Abbadia Lariana, si percorre un bel sentiero in mezzo al bosco: in dieci minuti si arriva alla porta all'ingresso del Parco del Valentino. Quando è aperto, merita sicuramente una visita il bellissimo Museo Casa Villa Gerosa, che racconta la storia delle Grigne, dei loro sentieri e bivacchi, e propone tante iniziative interessanti per i più piccoli. Da qui, basta poco per arrivare al Belvedere, dove potrai godere di una vista magnifica non solo sul ramo lecchese del Lago di Como, ma anche su Lecco e la Brianza, le Alpi e i Laghi Briantei... un'emozione davvero unica!"