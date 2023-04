Anche a Valmadrera è arrivato il bike sharing. Nel corso della giornata di venerdì è stato tagliato il nastro che ha formalmente messo in servizio la stazione di Parè: presenti il sindaco Antonio Rusconi, la sua vice Raffaella Brioni e gli Amici di Parè guidati dal presidente Renato Colombo. Il primo cittadino ha evidenziato “i vari interventi in questa zona turistica, la collaborazione con gli Amici di Parè” e ringraziato “Regione Lombardia che, attraverso il Gal, ha finanziato una quota importante dell'intervento”. Marco Giappone, responsabile di Biciincittà Italia, ha evidenziato “la facilità con un'app per accedere al servizio, riconoscendo comunque la persona”.

Il bike sharing a Valmadrera

Il progetto è stato realizzato con il finanziamento del Bando Gal 4 Parchi che ha coperto il 90% delle spese sostenute. Per iniziare a pedalare basta scaricare l’app Weelo, registrarsi e scegliere una delle due formule tra abbonamento annuale, per chi vuole usare il servizio con continuita?, o ricaricabile, per le pedalate occasionali. Nel primo weekend, inoltre, provare le nuove bici sara? ancora piu? conveniente: inserendo il codice VALMABIKE in fase di acquisto sull’app Weelo, fino al 17 aprile, si otterra? il 50% di sconto.